Kippenvel: dit zijn nu al de mooiste momenten van de royal wedding

Het is officieel: prins Harry en Meghan Markle zijn getrouwd. Hoewel het feest nog in volle gang is, hebben wij alvast een aantal ontroerende momenten voor je op een rij gezet. Pak de tissues er maar bij!

1. Wanneer prins Harry samen met zijn ‘best men’ William arriveert

2. Een zichtbaar ontroerde Doria Ragland (moeder van Meghan) in de kerk

3. Het moment dat Meghan arriveert…

4. De schattige bruidskinderen die de kerk betreden

5. Het moment dat prins Charles Meghan naar het altaar brengt.

6. Die liefdevolle blik van Harry naar Meghan vlak voor het grote moment.

7. Hét moment waarop ze elkaar het ja-woord geven

Beelden: Getty