Kippenvel: Rilana hoorde stemmen uit bewakingscamera van Action

Omdat Rilana Hamer haar jonge pup graag op afstand in de gaten wilde houden, kocht ze onlangs een camera bij de Action. De vrouw uit het Gelderse Brummen installeerde de camera, en besteedde er verder weinig aandacht aan. Tot ze op een dag gerommel uit de camera hoorde komen…

“Even dacht ik dat ik gek werd.” Zo begint Rilana Hamer uit het Gelderse Brummen aan haar bericht op Facebook. Haar twee maanden geleden gekochte camera bij de Action draaide naar haar toe en ze hoorde een stem: “Bonjour madame.”

‘’Perfect’’

Rilana kocht de camera om haar hondje in de gaten te houden. “Je sluit hem aan via je WiFi en doet de stekker in je stopcontact. Met een wachtwoord erop en een veilige installatie, kon ik mijn huisje van binnen in de gaten houden (hoopte ik). Dit was perfect. Je kan hem namelijk bedienen via je telefoon en kunt meeluisteren wat er gebeurd is.”

‘’Bonjour Madame’’

De camera bleek echter allesbehalve veilig te zijn. Toen Rilana op een dag gerommel uit de camera hoorde komen, liep ze er naartoe. “Ik bewoog naar links en rechts, en de camera draaide met mij mee”, schrijft ze. Na het ‘Bonjour Madame’, vroeg de stem ook aan haar in het Frans hoe het met haar ging. Meteen trok ze de stekker eruit en gooide de camera in een doos. “Ik was vol angst en dacht even dat ik gek werd. Ik word bekeken, maar hoe lang al? Wat heeft die persoon gezien van mij? Mijn huis, mijn persoonlijke bezittingen…”

”Doodsbang”

Rilana besloot om nog één keer samen met een vriendin de camera aan te zetten. Binnen een minuut hoorde ze weer stemmen. “Do you speak French?”, werd er gevraagd. Toen Rilana er wat scheldwoorden uit floepte ging de persoon aan de andere kant verder in een andere taal “Hola señorita!” Meteen haalde Rilana de stekker er weer uit. Nu voorgoed. Rilana: “Huilend, van slag. Mijn privacy, mijn huis, mijn persoonlijke spullen en ikzelf. Ik ben bang, doodsbang.”

Onbekende oorzaak

De Action zegt geschrokken te zijn van het bericht en heeft de camera van Rilana inmiddels in bezit. “Die wordt onderzocht door de leverancier”, zegt Yvette Moll van Action. “De vraag is of het aan de camera ligt of aan een verkeerd gebruik van wachtwoorden en WiFi-verbinding. Maar het is vooral hartstikke vervelend voor deze vrouw, laten we dat voorop stellen.”

Eerste klacht

De winkel verkoopt de camera al sinds eind mei en volgens Moll is er nog niet eerder een dergelijke klacht binnengekomen. “Dit is de eerste en hij is vrijwel uitverkocht. We moeten goed checken waar het aan kan liggen.”

Bron: RTL Nieuws/Facebook. Beeld: Facebook/iStock