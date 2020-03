Kippenvelmoment: zorgmedewerkers Maasstad Ziekenhuis zingen ‘You’ll Never Walk Alone’

Zorgmedewerkers van het Maasstadziekenhuis in Rotterdam hebben elkaar vrijdag op een wel heel bijzondere manier een hart onder de riem gestoken: de medewerkers zongen elkaar het nummer ‘You’ll Never Walk Alone’ toe.

Dat de beelden bij veel mensen voor kippenvel hebben gezorgd, blijkt wel uit het feit dat het filmpje inmiddels al meer dan 2000 keer is geliked.

Ontroerende beelden

In het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is het personeel – net als in andere zorginstellingen – non-stop aan het werk om levens te redden. En hoewel de werknemers door quarantainemaatregelen door elkaar worden gescheiden, maakt dat de sfeer er niet minder om:

Hey @sanderhoogendrn, onwijs bedankt voor je prachtige initatief met You’ll Never Walk Alone. Kippenvel dit! pic.twitter.com/8BUrxxZXBa — Bas Tietema (@BasTietema) March 20, 2020

“We doen dit met elkaar”

“Het kan bijna niet treffender hé”, zo reageert Carla van Zuijlen, woordvoerder van het Maasstad Ziekenhuis. “Dit toont maar aan: we staan hier met elkaar en we doen dit met elkaar,” zo voegt ze eraan toe. Het idee om te zingen ontstond ’s ochtends toen ze hoorden van het plan van 183 radiostations om wereldwijd het nummer ‘You Never Walk Alone’ te draaien. De medewerkers zijn erg blij met de mooie reacties op het filmpje, laat het ziekenhuis weten. “Gewoon hartverwarmend en ontroerend.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Twitter, AD. Beeld: Twitter