Kirsten Schilder viert verjaardag van manlief Nick met schattig kiekje

Hiep, hiep, hoera! Het is feest in huize Schilder. Zanger Nick is vandaag jarig en mag alweer 36 kaarsjes uitblazen.

Om dat te vieren deelt zijn vrouw Kirsten een lief kiekje op Instagram.

Proost

“Vandaag eindelijk weer even oud! Gefeliciteerd allerliefste. Proost op jouw verjaardag!”, schrijft Kirsten. Op de zoete foto kijken Nick en Kirsten elkaar diep in de ogen, terwijl ze met champagne proosten.

Gezin

Nick en Kirsten zijn al 14 jaar samen. De twee hebben elkaar ontmoet op de kermis in Volendam. Dik 3 jaar geleden stapten ze samen op Ibiza in het huwelijksbootje. Het stel heeft samen 3 kinderen: dochtertjes Jackie (2) en Nikkie (8) en zoon Julian (7).

Vloggen

En we hebben leuk nieuws! Kirsten Schilder gaat vloggen voor Libelle TV. Kirsten is dol op de feestmaanden en neemt ons vanaf woensdag 6 november wekelijks mee in haar voorbereidingen en tradities in aanloop naar the most wonderful time of the year. In haar allereerste vlog laat ze zien hoe ze met het hele gezin de verjaardag van Nick vieren.

Zo viert de familie Schilder de verjaardag van papa Nick:

Bron: Instagram. Beeld: ANP, Instagram