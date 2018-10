Kitten wordt uit auto gegooid en overreden maar blijkt echt 9 levens te hebben

Dat een kat negen levens heeft, zouden we bijna gaan geloven na een opmerkelijke oproep van de politie Noordoostpolder/Urk.

Op Facebook vertelt de politie over een kitten die wel dood had kunnen zijn, maar héél veel geluk heeft gehad.

Bungelend pootje

De kitten werd woensdag rond half negen ’s ochtends uit een auto op de Kleiweg in Emmeloord gegooid, zo luidt het bericht. Het beestje zou vervolgens door een andere auto zijn overreden. Hier kwam de kleine huistijger wonderbaarlijk genoeg met alleen maar een bungelend pootje vanaf. En dat bungelende pootje was niet eens gebroken, maar een okselzenuw had een flinke opdonder gehad, zo laat de dierenarts weten aan het AD.

Over het incident is nogal wat onduidelijkheid. Wel heeft de politie het over een rode Seat waar het diertje uit werd gegooid. Verder wordt de verdachte vriendelijk verzocht om zich te melden bij het politiebureau in Emmeloord en Facebookers gevraagd om het bericht te delen. Ondertussen maakt de kitten het goed in een dierenasiel in Kampen.

Bron: AD, Facebook. Beeld: iStock

