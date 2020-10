Kjeld Nuis verdrietig dat hij zoontje niet kan zien

Schaatser Kjeld Nuis heeft het coronavirus onder de leden. Omdat hij voorlopig in quarantaine zit, kan hij zijn zoontje Jax een tijd niet zien.

Op Instagram plaatst de schaatser een droevige video van zijn zoontje.

“Jou missen tijdens een trainingskamp of een race is 1 ding… Maar jou missen als ik thuis ben!” schrijft Kjeld bij de video.



“Zodra het weer kan, komt hij naar je toe snellen”, steekt een fan hem een hart onder de riem. Een ander snapt hem maar al te goed: “Niks zo erg als thuis zijn zonder je kind…”

Kjeld Nuis positief getest op coronavirus

Kjeld kreeg dinsdag last van lichte klachten en is daarom getest. Sindsdien verbleef de schaatser in quarantaine op zijn hotelkamer.

“Ik had lichte griepverschijnselen, maar was niet echt ziek. Ik ben best verbaasd over de uitslag. Ik ben vrijdag voordat we vertrokken nog getest op corona en was negatief, zoals het hele team”, zegt hij tegen Shownieuws.

Nog even missen

In de Telegraaf zei Kjeld een tijdje geleden nog dat het voordeel van de coronacrisis juist was dat hij zijn zoontje vaker zag. Nu moet hij Jax dus nog even missen.

