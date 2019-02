Kjeld Nuis erg geschrokken van aandacht na relatiebreuk met Jill

Sinds de aankondiging in december dat schaatser Kjeld Nuis en voormalig Miss Nederland Jill de Robles uit elkaar zijn, is Kjeld erg geschrokken van alle media-aandacht.

“Ja, dat vind ik best moeilijk. Iedereen wil en mag overal wat van vinden, tegenwoordig. Als ik iets doe of zeg, zijn daar gelijk reacties op”, aldus de 29-jarige schaatser aan Veronica Magazine.

Advertentie

In de krant

Vlak voor kerst werd bekend dat hij niet langer samenwoont met Jill, met wie hij zoontje Jax (2) heeft. “Toen het net uit was, belde die en die en die… Ik schrok me rot. Nu denk ik: zo gaat het, ik heb er verder geen invloed op. Stel dat ik hier op een dorpsfeest met iemand ga staan bekken, dan staat het de volgende dag overal in.”

Geen leven

Wel liet hij eerder al weten dat hij nog niet klaar is voor het ‘bekken’ met anderen. “Wat ik bedoel: er wordt op me gelet, maar ik blijf toch doen wat ik doe. Als ik me voor iedereen die wat over me te zeggen heeft, moet verstoppen, heb ik geen leven. Sven zei laatst ook tegen me: Of je wilt of niet, ze hebben het over je. ”

De mooiste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Veronica magazine. Beeld: ANP