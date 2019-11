Kjeld Nuis moet zoontje Jax voorlopig missen en deelt lieve foto

Het schaatsseizoen is aangebroken, en dat betekent voor Kjeld Nuis dat hij meer in het buitenland is dan in ons eigen koude kikkerlandje. Helaas betekent dat voor hem ook dat hij zijn zoontje Jax veel moet missen.

Op Instagram deelt de schaatser een lieve foto met zijn kleine mannetje.

Altijd een beetje erbij

“Mijn mascotte! Ook al kan ik je helaas niet in mijn koffer meenemen en een maand lang de wereld over slepen. Ik mis je nu al! Toch ben je er voor mijn gevoel altijd een beetje bij. Of ik nou win of niet, jij bent trots op mij”, schrijft hij bij het lieve plaatje:

Verdriet om de situatie

Jax is het zoontje van Kjeld en zijn ex Jill de Robles, met wie de schaatser ruim 5 jaar een koppel vormde. Eind 2018 maakten de 2 bekend dat ze uit elkaar gingen. Aan Viva liet Kjeld toen weten geen liefdesverdriet te hebben, maar wél verdriet van de situatie rondom Jax. “Het is verdrietig om hem op te halen bij en te brengen naar degene van wie je zo veel hebt gehouden. Naar het huis waar we samen woonden.”

