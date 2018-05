Schaatser Kjeld Nuis laat gigantische tattoo op zijn arm zetten

Olympisch kampioen Kjeld Nuis heeft een nieuwe tatoeage op zijn arm laten zetten. En één ding is zeker: het is een joekel van een inktcreatie.

Bovendien schrijft Kjeld op Instagram dat dit het resultaat is van “sessie 1”, wat betekent dat de tattoo óf nog groter wordt, óf nog ingekleurd gaat worden.

En dat terwijl wij hem nu al heel erg mooi vinden:

Tattoo delen

Het lijkt erop alsof Kjeld Nuis een grote olijftak heeft laten tatoeëren. We hebben nog geen idee waarom, maar over het algemeen symboliseert een olijftak vrede, verzoening en hoop, al sinds de tijd van de Oude Grieken. Mooi!

Het is niet de eerste tatoeage voor de Olympisch schaatser. Hoeveel hij er precies heeft, dat weten we niet. Maar wat we wél weten, is dat Kjeld samen met zijn vriendin Jill dezelfde tattoo deelt op de binnenkant van zijn onderarm:

Op naar sessie twee, Kjeld!

Dit is een compilatie van de populairste tattoos in Nederland:

