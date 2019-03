Kjeld Nuis openhartig over zijn relatiebreuk: 'Ik mis mijn zoontje best wel'

Schaatser Kjeld Nuis heeft een hectische periode achter de rug. Het is voor hem een druk schaatsseizoen en dat is best pittig na de relatiebreuk met zijn vriendin Jill de Robles.

Hij geeft dan ook toe dat hij te veel aan zijn hoofd had en zijn zoontje mist.

Advertentie

Druk

Vlak voor de kerst werd bekend dat Kjeld niet langer samenwoont met Jill, met wie hij zoontje Jax (2) heeft. Toch heeft zij zich moeten herpakken om zich te kunnen focussen op zijn schaatsen. Komend weekend zal hij voor het laatst dit seizoen in actie komen in Salt Lake City bij de wereldbekerfinales. Met die wedstrijd eindigt het schaatsseizoen en kan Kjeld weer wat rustiger aan gaan doen.

Woedend

Dat heeft hij wel nodig, want de breuk met m’n vriendin Jill heeft veel indruk op hem gemaakt. Dit uitte zich ook tijdens de wedstrijden. Zo werd hij bij EK sprint gediskwalificeerd en ging hij met draaiende camera’s woedend verhaal halen bij de scheidsrechter. Ook twijfelde de schaatser hardop aan zichzelf, nadat hij tijdens een wedstrijd geen enkele individuele medaille had gewonnen.

Minder contact

“Het toont aan dat ik ook maar een mens ben”, legt hij uit aan NOS. “Iedereen weet ook wel dat ik uit elkaar ben gegaan met Jill. Dat heeft zeker meegespeeld in mijn gemoedstoestand.” Door de breuk met Jill ziet de 29-jarige schaatser zijn zoontje een stuk minder dan voorheen. “Ik miste mijn zoontje best wel bij de WK. Dat speelt allemaal mee. Als het gevoel niet 100 procent is, ben ik ook niet helemaal 100 procent.”

Dit bericht bekijken op Instagram 🤣 “The Cow-Whisperer” 🐂❤️ Een bericht gedeeld door Kjeld Nuis (@kjeldnuis) op 16 Feb 2019 om 10:51 (PST)

Dit bericht bekijken op Instagram 🙏🏻 Een bericht gedeeld door Kjeld Nuis (@kjeldnuis) op 17 Nov 2018 om 6:17 (PST)

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: NOS. Beeld: ANP