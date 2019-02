Kjeld Nuis deelt lieve vader-zoonkiekkjes met Jax

Dat topsporter Kjeld Nuis een leuke papa is, moge duidelijk zijn. Op Instagram deelt hij maar wat graag leuke foto’s en video’s van zijn zoon Jax (2). Gisteren zagen we weer een reportage voorbij komen die te lief is om niet te delen.

“Mijn kleine aapje”, schrijft de trotse vader bij de foto’s.

Dit bericht bekijken op Instagram My little monkey🐵❤️ #Jax Een bericht gedeeld door Kjeld Nuis (@kjeldnuis) op 3 Feb 2019 om 10:04 (PST)

Twee jaar geleden kregen Kjeld Nuis en Jill Lauren de Robles, voormalig Miss Nederland, hun zoontje Jax. Helaas werd in december, in dezelfde week dat Kjeld Nuis werd verkozen tot Sportman van het Jaar, ook bekend dat zijn vijfjarige relatie met Jill was beëindigd.

Bron & beeld: Instagram & ANP