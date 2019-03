Kjeld Nuis vol lof over ex Jill: ‘Ze doet het fantastisch’

Op carrièregebied gaat het Kjeld Nuis momenteel voor de wind, maar privé loopt het allemaal wat minder lekker. De schaatser zette eind vorig jaar een punt achter zijn relatie. Toch heeft Kjeld alle vertrouwen in een goede afloop voor zijn zoontje.

De breuk met Jill de Robles is hem niet in de koude kleren gaan zitten, maar hij vertelt aan RTL Boulevard dat hij zijn petje afneemt voor Jill.

‘Helemaal happy’

Toen hij in Salt Lake City twee keer een wereldrecord reed, was de 2-jarige Jax in Nederland bij haar. “Zij doet het echt fantastisch met hem. Petje af daarvoor. Jax is helemaal happy en het komt goed”

Leuke tijd samen

Als Jax bij Kjeld is, geniet hij met volle teugen zijn zoontje. “Ik heb het ook heel leuk met hem en we zorgen allebei dat hij het ook naar zijn zin heeft. Dat hij er soms niet is, dat is jammer,” aldus Kjeld.

‘Het hoort erbij’

Hoewel Kjeld en zijn ex niet officieel getrouwd waren, zijn er nog veel zaken die ze moeten afhandelen. “Daar moeten we gewoon doorheen, maar dat komt heus wel weer goed. Dat zijn helemaal geen leuke dingen, maar het hoort er bij en het moet.”

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP