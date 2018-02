Kjeld Nuis wordt geïnterviewd, maar kijkers letten op iets héél anders

Het begon dan wel met een valse start; daarna won Kjeld Nuis gisteren die felbegeerde gouden plak op de 1000 meter.

We waren met z’n allen zó in de ban van onze held Kjeld, dat we iets behoorlijk opvallends gemist hebben. Gelukkig was er deze oplettende kijker (zie hieronder het Instagram-filmpje), die vastlegde hoe een man, gehuld in enkel een roze tutu, het ijs op sprong.

Tutu

De streaker springt op het ijs, glibbert wat heen en weer in z’n tutu en glijdt dan onderuit. Op zijn ontblote borst lezen we de tekst: ‘Peace + Love’. En ondertussen praat Kjeld honderduit tijdens een interview. En niemand heeft iets door.

Wereldberoemde streaker

Twitter stroomt inmiddels vol met beelden van de man, Mark Roberts, die een wereldberoemde streaker blijkt te zijn. Hoe lang de man op het ijs heeft gestaan voordat de bewaking hem heeft weggesleept, is onduidelijk. Wat wel duidelijk is: Kjeld steelde de show, maar Mark mocht er ook zijn.

So that professional streaker spotted at the #Olympics is none other than Mark Roberts from the UK. He has streaked in 22 countries at 562 events including Super Bowls.

— troy (@ChuckKnox12) 24 februari 2018