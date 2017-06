Mannen breken op klaarlichte dag auto open: bericht van politie gaat viral

Op videobeelden van de politie is te zien hoe twee mannen op klaarlichte dag besluiten in te breken in iemands auto.

De politie besloot de camerabeelden te delen op social media en sindsdien gaan deze viral.

Aardig

Bij het bericht staat geschreven:

“Wie herkent deze mannen?

Onderstaande bewakingsbeelden tonen hoe twee (nog) onbekende mannen op maandag 19 juni op klaarlichte dag een auto openbreken. Wie (her)kent deze mannen? Deel alsjeblieft dit bericht.” Maar dan blijkt het niet te gaan om een opsporingsbericht. De agenten willen namelijk deze 2 knullen bedánken.

De twee hebben namelijk een hondje gered uit de snikhete wagen. De beelden zijn al meer dan 920.000 keer bekeken.

En ook deze video hoort bij de post van de politie:

Met de tekst:

Helpen

“Laat je kind of hond niet stikken.

Op warme dagen zien we helaas nog steeds dat er kinderen of honden in auto’s worden achtergelaten. We kunnen niet vaak genoeg benadrukken dat tijdens dit zomerweer de temperatuur in auto’s kan oplopen tot boven de 50 graden Celsius. Niemand wil zijn kind of hond bij terugkomst bij de auto toch levenloos op de achterbank zien liggen? Wij ook niet en dus zullen we niet aarzelen om snel te handelen en waar nodig een ruit in te tikken. Zie je zelf een dier in de problemen? Aarzel niet en bel 112 of 144.”

Iedere dag (gratis!) de best gelezen berichten van Libelle Daily in je mailbox? Meld je aan voor de Daily Update!

Bron & Beeld: Facebook