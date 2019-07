Klaas Dijkhoff openhartig over de bevalling van zijn vrouw

Begin deze week is politicus Klaas Dijkhoff voor de tweede keer vader geworden. In een interview met VIVA vertelt de dolgelukkige papa hoe hij als de man de bevalling van zijn vrouw heeft meegemaakt.



Klaas deelde het blije nieuws afgelopen week met een prachtig plaatje op Instagram. “Overgelukkig, want nu ben ik de papa van Amber én Linde. Welkom Amber Joan”, schreef de fractievoorzitter van de VVD. Hij vertelt dat hij tijdens de geboorte de hand van zijn vrouw Anouk vasthield.

Navelstreng

“Waarom zou iemand niet bij de bevalling zijn?”, vertelt hij in het blad aan Tatum. “Tenzij je niet weet dat je een kind hebt verwekt”, grapt hij. Toch vindt hij zo’n bevalling best wel een ding. Hij zal dan ook niet makkelijk de navelstreng doorknippen. Klaas blijft liever veilig aan het hoofdeind van het bed staan.

Bek houden

“You don’t go watch your favorite pub burn down. Kijk, tijdens een bevalling moet je gewoon dingen aandragen op commando, niet in de weg lopen en vooral je bek houden. Dat was de afspraak.”

En zo is het! Nu kan hij heerlijk van zijn pasgeboren dochtertje genieten.

Bron: VIVA. Beeld: ANP