Klaas Dijkhoff openhartig over zware combinatie vaderschap en de politiek

Klaas Dijkhoff, fractievoorzitter van de VVD, sprak vandaag in het Libelle Nieuwscafé openhartig over zijn dubbelrol als vader én fractievoorzitter van de grootste partij in de Tweede Kamer.

Omdat de gemeenteraadsverkiezingen eraan komen op 21 maart, kregen tientallen lezeressen vandaag de kans om vragen te stellen aan de vier jongste fractievoorzitters in de Tweede Kamer, te weten Jesse Klaver (GroenLinks), Lilian Marijnissen (SP), Thierry Baudet (Forum voor Democratie) en dus Klaas Dijkhoff (VVD).

Het gesprek werd geleid door onze eigen Ebru Umar, die opende met de vraag hoe het voor Klaas Dijkhoff is om de rollen als kersverse vader én fractievoorzitter te combineren met elkaar (tekst gaat verder onder foto).

Flinke uitdaging

Dijkhoff werd in juli vader van dochtertje Linde en werd enkele maanden later in oktober fractievoorzitter van de VVD. “Ik zou mijn tijd iets beter moeten plannen”, zegt de frontman eerlijk, maar hij houdt wel van een flinke uitdaging.

“Gelukkig is mijn vriendin heel begripvol,” zegt Klaas Dijkhoff. Als Linde ’s nachts weer wakker is, gaat zij er vaak uit om de baby te pakken. “Als jij slecht slaapt, dan ziet heel Nederland dat gelijk op televisie”, zegt ze volgens Dijkhoff vaak tegen hem.

Van de term ‘Papadag’ wil de frontman van de VVD alleen niets weten. “Papadag klinkt alsof mama de rest van de week alles doet.” Op de vraag of dat ook niet zo werkt in de praktijk is Dijkhoff ook weer goudeerlijk “Ja”.

Succes

Het Libelle Nieuwscafé was ook dit keer weer een daverend succes. Naast de openhartige opmerkingen werd er ook uitgebreid gedebatteerd over verschillende vraagstukken. Er waren flink wat scholieren aanwezig, die op momenten dat ze de kans kregen de vier aanwezige politici ook flink aan de tand voelden, over onderwerpen als waarom Nederland in de EU zou moeten blijven, tot migratieproblematiek.

Volgens Libelle-hoofdredacteur Hilmar Mulder was er echter één duidelijke winnaar aan te wijzen:

Beeld: ANP.