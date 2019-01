Klant doet verontrustende ontdekking in pas gekochte sokken

Een klant van de Primark heeft een wel héél verontrustende ontdekking in een recente aankoop. De klant, die in december een paar sokken bij een filiaal in het Engelse Colchester had gekocht, trof hier thuis een bot aan.

Volgens de politie van Essex gaat het om een bot dat afkomstig is van een mens.

Analyse

Een woordvoerder laat weten dat het bot waarschijnlijk niet het resultaat is van een ongeval, aangezien er ‘geen huid of ander weefsel aan vast zat’. Het bot wordt momenteel geanalyseerd om te achterhalen waar het vandaan komt en hoe oud het ongeveer is, zo schrijft The Guardian.

Excuses Primark

De politie heeft contact opgenomen met Primark, die contact zal opnemen met de verantwoordelijke leveranciers. De keten heeft zijn excuses aangeboden aan de betreffende klant en meldt alvast dat er geen ongelukken zijn gemeld in de fabriek waar de sokken zijn gemaakt.

Hoax?

De Primark laat wel weten dat ze in het verleden al meerdere keren het slachtoffer zijn geworden van zogeheten ‘hoaxes’. “Er is op dit moment geen enkel bewijs om te suggereren dat er een ongeval is gebeurd in de fabriek’’, klinkt het. “Het is dus erg waarschijnlijk dat dit object om onbekende redenen door iemand in de sokken is geplaatst.’’

