Klanten slaan elke dag massaal donuts in zodat verkoper snel naar zieke vrouw kan

Sinds zijn enige collega en vrouw ziek is, ziet donutverkoper John Chhan zijn lekkernijen over de toonbank vliegen. Klanten helpen hem expres zo snel mogelijk door zijn dagelijkse voorraad heen, zodat hij op tijd naar zijn zieke vrouw kan.

“Eerst kochten ze een paar donuts, nu een paar dozijn”, aldus de dankbare John.

Aneurysma

John en Stella verkopen al zo’n dertig jaar lang elke dag donuts vanuit hun winkel in Seal Beach, Californië. Maar afgelopen september verdween Stella ineens van het toneel. De vrouw van John had een aneurysma gehad, een gevaarlijke verwijding of uitstulping van een slagader. Stella moest naar een revalidatiecentrum, waar ze nu nog steeds verblijft.

Geld inzamelen

De vaste klanten van de donutshop hadden al snel door dat Stella er niet meer was. Toen John vertelde dat zijn vrouw in een revalidatiecentrum verbleef, besloten een aantal klanten dat ze iets voor hem wilden doen. Ze boden aan om geld in te zamelen voor het stel, maar dat wilde John volgens ABC News niet, hij wilde alleen maar bij zijn vrouw zijn.

Snel door voorraad heen

Daarop besloten een aantal klanten om John op een andere manier te gaan helpen. Ze kochten elke dag massaal donuts in bij John, zodat hij binnen no-time door zijn voorraad heen was. Waar hij normaal gesproken met zijn vrouw tussen 04.30 en 15.00 in de winkel stond, was hij nu op sommige dagen al om 08.30 door zijn voorraad heen.

Vaste klant

Het lieve gebaar was een initiatief van Marc Loopesko, een vaste klant die al 18 jaar zijn donuts bij het stel kocht. “We hebben rondverteld dat iedereen naar de winkel moest gaan en zoveel mogelijk donuts moest kopen, zodat John de zaak zou kunnen sluiten en naar zijn vrouw kon gaan’’, zegt hij tegen ABC News. Zelf gaat de man zijn gekochte donuts uitdelen aan daklozen, buren en weldoeners zoals brandweermensen.

Bron: ABC News. Beeld: YouTube