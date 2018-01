Sonja en Romke werden in één klap multimiljonair: "We hebben nog niet geslapen"

Het zal je maar gebeuren: Martijn Krabbé die op de stoep staat om een cheque van 18 miljoen euro te overhandigen. Het gebeurde op nieuwjaarsdag in het Friese dorpje Eastermar. De buren Romke en Sonja de Haan en Tjeerd en Marianne Posthumus mogen maar liefst 26,9 miljoen euro verdelen.

Romke en Sonja krijgen 18 miljoen euro op hun rekening bijgeschreven en de buren Tjeerd en Marianne 9 miljoen. RTL Nieuws sprak met de kersverse multimiljonairs Sonja en Romke: “We vinden het prachtig, maar we zijn dit allemaal niet gewend. We hebben eigenlijk nog helemaal niet geslapen.”

9261 XC

De postcodekanjer van 53,9 miljoen viel op de postcode 9261 XC in Eastermar, een straat waar maar 2 gezinnen wonen. “Mijn man heeft altijd bij de steenfabriek gewerkt en we mochten in de twee-onder-een-kap op het terrein wonen”, vertelt Sonja. De overige 27 miljoen zal onder het dorp verdeeld worden. Hoeveel dat per huishouden gaat zijn, wordt deze week bekend gemaakt op een groot dorpsfeest. “De reacties vanuit de rest van het dorp zijn overweldigend. Iedereen gunt het ons van harte, dat is heel mooi.”

Hoe wordt het besteed?

“Dat gaan we heel rustig bekijken. Er komt nu zoveel op ons af. Onze kinderen en kleinkinderen krijgen natuurlijk allemaal wat en misschien gaan we met z’n allen een mooie reis maken.” Het huis van Sonja en Romke is vandaag gevuld met de kinderen om het geluk te vieren. “Later vanmiddag hopen we een beetje tot rust te kunnen komen, zodat het iets meer kan bezinken.”

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: RTLNieuws.nl. Beeld: iStock