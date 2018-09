Iedereen wil de kleding van déze Britse royal hebben (en Kate en Meghan zijn het niet)

Wie denkt dat Kate Middleton en Meghan Markle de mode bepalen in Engeland, heeft het mis. Want een andere Britse royal zet juist de toon.

En dat is: de kleine prinses Charlotte.

Ze is pas drie jaar oud, maar wat ze ook draagt, wordt een hit. Volgens het Engelse Telegraph overweegt maar liefst één op de vijf Britse ouders om dezelfde kleding te halen voor hun eigen meiden. Ze draag vaak schattige jurkjes met sokjes en platte schoentjes. Als ze iets draagt is het vaak snel daarna uitverkocht.

Zeker omdat ze vaak betaalbare kleding draagt. Zo is haar bekendste foto, die in dat leuke gele vestje, er eentje die gelijk een hit was. Het vestje is namelijk van het merk John Lewis en kost slechts €22.

Veilig aan papa’s vertrouwde hand:

En de bekende outfit:

This yellow cardigan worn by Princess Charlotte was the royal outfit most searched-for on eBay in the last year. #HeartNews pic.twitter.com/mPjxOvOwrj

— Gloucestershire News (@HeartGlosNews) 9 oktober 2017