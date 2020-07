Zo klein is de kans dat organen van een donor geschikt zijn

Op 1 juli gaat de nieuwe donorwet in. Deze nieuwe wet bepaalt dat iedereen die zich na september niet als donor registreert automatisch toestemming geeft voor orgaandonatie. Maar hoe groot is de kans dat een donor ook echt wordt gebruikt?

De kans dat de organen van een overleden persoon gebruikt kunnen worden voor donatie is 1 op 200. Die kans is zo klein omdat een orgaandonor op de IC overleden moet zijn. Mocht dat zo zijn, dan moeten de organen ook nog geschikt zijn voor transplantatie. Organen moeten voor donatie namelijk nog levensvatbaar zijn, maar doordat organen na overlijden niet meer worden doorbloed, zijn ze na 45 minuten tot een uur al niet meer bruikbaar.

Organen die geschikt zijn voor donatie komen vaak van patiënten op de IC. Op de IC controleren en monitoren artsen patiënten heel streng. Daardoor kunnen ze de organen op tijd verwijderen. Maar ook lang niet alle donoren op de IC zijn geschikt. Patiënten met kanker of een infectie zijn bijvoorbeeld niet geschikt als donor en ook leeftijd speelt een grote rol.

Geschikte donoren

Donoren die wel geschikt zijn, zijn vaak patiënten die overlijden na een ongeval of een hartinfarct of patiënten die een hersenbloeding of beroerte hebben gehad en niet meer zelf kunnen ademen. De nieuwe donorwet zal daardoor niet ineens veel meer organen opleveren, maar het maakt de beslissing in gevallen dat het wel mogelijk is een stuk makkelijker voor de nabestaanden.

Bron: Nu.nl. Beeld: iStock