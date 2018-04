Als klein meisje droomde Meghan Markle ervan om dít te zijn

Alle ogen zijn op Meghan Markle gericht nu ze in mei gaat trouwen met prins Harry. Dat nodigt natuurlijk uit om eens in haar verleden te duiken. Daarom komt Andrew Morton ineen biografie over Meghan met wat nieuwe weetjes. Blijkbaar was trouwen met een prins altijd al haar droom.

Droom

Er is al veel naar buiten gebracht over het verleden van Meghan, maar er staan toch wat nieuwe weetjes over haar in de biografie Meghan: A Hollywood Princess van Andrew Morton. Als jong meisje droomde ze er namelijk van om prinses Diana te zijn.

Rolmodel

Meghan was pas zestien toen prinses Diana stierf in een auto-ongeluk. De tranen stroomden over haar wangen toen ze naar de begrafenis keek. Volgens vriendin Suzy Ardakani heeft ze de huwelijksfilm van prins Charles en prinses Diana ook nog tot maanden na het ongeluk zitten kijken. Ze zag Diana als rolmodel. Niet alleen qua stijl, maar met name door haar onafhankelijke humanitaire missie. “Ze wilde prinses Diana 2.0 zijn”, vertelt Ninaki Priddy, een jeugdvriendin van Meghan. Ze was gefascineerd door de prachtige prinses, eigenlijk door de hele koninklijke familie.

Vrijwilligerswerk

Meghan nam zelfs voorbeeld aan het liefdadigheidswerk van de Britse prinses en ging zelf ook aan de slag als vrijwilliger bij Hippie Kitchen. Dit is een ontmoetingsplaats waar dakloze en drugsverslaafde jongeren uit Los Angeles terecht konden.

Bron: The Times. Beeld: ANP