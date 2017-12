Deze Game of Thrones-actrice is de kleindochter van Charlie Chaplin

Jong en oud, iedereen kent hem: Charlie Chaplin, met recht één van de meest iconische figuren ooit in de filmindustrie. Ook zijn nakomelingen zochten het witte doek op en tegenwoordig is vooral zijn kleindochter Oona bekend.

De 31-jarige Oona werd geboren in Madrid als dochter van Geraldine Chaplin, de oudste dochter van Charlie Chaplin en Oona O’Neill. Volg je het nog? De ‘jonge’ Oona is dus vernoemd naar haar oma.

Wij zien het wel, jij ook?

Oona’s moeder Geraldine is ook een beroemde actrice, voornamelijk bekend door haar rol in de klassieker Doctor Zhivago uit 1965.

Oona zelf gooit voornamelijk hoge ogen op televisie. Zo speelde ze Jeanette, de vriendin van Dr. Watson in de populaire serie Sherlock en werd ze bij het grote publiek vooral bekend als Talisa Maegyr in Game of Thrones.

Got to meet grandpa yesterday at the opening of the lovely #GandhiChaplin memorial park in #Newham. So beautiful to see the community working together, planting things and making space for peace and laughter. Gandhi and Chaplin met a block away, and so come together two of the most beautiful minds that ever made us dream. #BeTheChange and #Smile 🙌✨💥❤️😄 Een bericht gedeeld door oonacc (@oonacc) op 21 Mei 2015 om 6:40 PDT

Ondanks dat Oona nu ook naam maakt in de filmindustrie, heeft ze haar wereldberoemde opa nooit gekend. Charlie Chaplin overleed in 1977 en Oona werd pas in 1986 geboren.

Bekijk ook: dit is de grootste Game of Thrones-fan in Nederland.

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: Littlethings. Beeld: Getty.