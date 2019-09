De mooiste brief: "Ze kon het leven niet meer aan en koos voor zichzelf"

Elke week de mooiste brieven, verhalen, tweets en posts in ‘In gesprek met Libelle’. In deze brief vertelt een lezeres over haar kleindochter die uit het leven stapte.

“Kleindochter verloren door zelfmoord”, leest de arts voor uit mijn dossier. Bam. Dat komt keihard binnen. Ik heb het altijd een naar woord gevonden, maar sinds het overlijden van onze kleindochter háát ik het. Moord is een misdaad, maar iemand die besluit uit het leven te stappen, pleegt geen misdaad. Onze kleindochter heeft jarenlang gestreden, gevochten en geworsteld om aan het plaatje van onze maatschappij te voldoen, een maatschappij waarin zij zich niet thuis voelde. Ze heeft zó haar best gedaan, wilde er zo graag bij horen, maar uiteindelijk heeft ze moeten opgeven. Ze was op, moe, klaar met strijden, ze kon niet meer. Nu heeft ze rust. Dat kan en mag je geen misdaad noemen, dus geen zelfmoord.

Als mij wordt gevraagd wat er met haar is gebeurd, zeg ik dat ze uit het leven is gestapt, dat ze het leven niet meer aankon. Ik heb ondanks het grote gemis en intense verdriet diep, diep respect voor haar. Onze kleindochter was een slimme meid, geliefd bij familie, haar vrienden en klasgenoten. Maar ze kon het leven niet meer aan en koos voor zichzelf.”

Een intens verdrietige, maar trotse oma van vier prachtige kleinkinderen.

