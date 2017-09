Kleindochter van oma Trien mag niet naar de wc: ze heeft maar 35 cent

Op Facebook kunnen veel mensen niet geloven wat oma Trien is overkomen.

Ze was met haar kleindochter aan het winkelen en een broodje aan het eten, toen zij aangaf dat ze naar het toilet moest.

Nodig

Maar contant geld had Trien niet echt op zak: ze raapte wat muntjes bij elkaar en kwam uit op 35 cent. Een toiletbezoek in de Hema kost 50 cent. Ze vroeg aan de toiletjuffrouw of het zo ook goed genoeg was, maar tevergeefs. Haar 5-jarige kleindochter Kalina mocht niet naar het toilet.

“Krijg ik als antwoord dat ik verderop ook kan pinnen. Kind plast bijna in haar broek. Dit kan toch niet waar zijn dat je bijna 50 euro uitgeeft voor een kind en dat ze dan niet eens even mag plassen voor 35 cent.” Trien was behoorlijk kwaad. “Mijn kleindochter van 5 zegt dan: Oma het geeft niet, ik hou het wel op. Ik kon wel huilen.” Inmiddels krijgt ze al duizenden reacties op haar bericht.

Reactie

De winkel heeft inmiddels gereageerd: “Toiletten worden bij Hema verpacht en de uitbater van het toilet is dus niet in dienst van Hema. Onze invloed is dus beperkter. Geen excuus maar een realiteit. Inmiddels is direct contact geweest met de filiaalmanager die de desbetreffende toiletjuffrouw hierop zal aanspreken. Daarnaast zal Hema maatregelen gaan treffen zodat een voorval als deze in onze winkels in de toekomst niet meer plaats zal vinden.Ook hebben wij inmiddels via Facebook met onze excuses naar de klant gereageerd en zullen we met haar en haar kleindochter in contact treden om het ontstane leed in ieder geval wat te verzachten.”

Bron & Beeld: Facebook