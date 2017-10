Man koopt expres te kleine pyjama voor zijn vrouw en zijn verhaal gaat het internet over

Een anonieme man wilde een tijd terug voor de feestdagen een mooi cadeau kopen voor zijn vrouw.

Hij vond het niet makkelijk iets uit te zoeken, maar kwam toen uit op een pyjama. Zijn vrouw was net bevallen en hierdoor wist hij niet meer precies welke maat ze had.

Hij is te knap voor me

Hij wist wel dat ze zich erg onzeker voelde over haar lichaam. Ze had zich tijdens haar zwangerschap ‘erg laten gaan’, zo zei ze zelf. Ze was wat aangekomen en wilde niet meer bij een zwembad in bikini gezien worden. Ze schaamde zich voor haar lijf en zei altijd dat ze er zeker van was dat mensen dachten: ‘Wat doet een man zoals hij met zo’n vrouw?’

De man wilde haar wat oppeppen. “Ik besloot ter plekke een risico te nemen en een maat kleiner te kopen, voor het geval dat”. Toen de kerstdagen aanbraken maakte ze het cadeautje open en ze vond het geweldig. Ze schrok even toen ze de maat zag. “Denk je echt dat dit mijn maat is?”, vroeg ze. De man vertelt: “Dus ik zei: ‘Ik dacht dat je maat X had, maar het lijkt alsof je bent afgevallen en toen ik dit vasthield in de winkel leek het je perfect te passen”. Dát had hij niet beter kunnen zeggen.

Lieve man

Omdat de vrouw zo gemotiveerd raakte door wat haar man had gedaan, ging ze veel sporten en besloot ze af te vallen. Ze past de pyjama nu makkelijk – allemaal dankzij de lieve gedachte van haar man. Want ze wilde er juist zo uitzien zoals haar man dacht dat ze eruit zag. Het verhaal wordt op Imgur al meer dan 260 duizend keer bekeken.

Bron: Bored Panda. Beeld: Imgur