Zó zien de kleinzoons van Jean-Marie Pfaff er nu uit

Van 2002 tot 2012 werd de Vlaamse familie Pfaff voor de realityserie ‘De Pfaffs’ op elk uur van de dag gevolgd door een cameraploeg. De familie werd door de serie wereldberoemd in Nederland en België, maar tien jaar later zien we ze niet vaak meer.

In de serie waren de kleinkinderen van Jean-Marie Pfaff nog kleine kinderen. Inmiddels zijn alle kleinkinderen al tieners en herken je die kleine meisjes en jongetjes uit de soap niet meer terug. Vooral Keniji (16), Keano (13) en Liam (12) zijn inmiddels stoere jongens. Op Instagram delen de drie regelmatig foto’s met elkaar en dan moet je toch echt een paar keer kijken om ze te herkennen:

Bron: RTLBoulevard.nl. Beeld: ANP.