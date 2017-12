Een Vlaams jongetje van 5 jaar heeft een aanrijding vlak voor zijn deur niet overleefd. Hij werd gisteren geschept door een ­auto. Zijn moeder was in de buurt toen het ongeval gebeurde.

Op een doorgangsweg tussen het Belgische Meeuwen en Gruit­rode, waar een maximumsnelheid geldt van 70 kilometer per uur, werd de kleuter aangereden.

Verwondingen

Daarbij liep hij levens­gevaarlijke verwondingen op. Het jongetje kreeg ter plaatse eerste hulp en werd daarna naar het ziekenhuis in Genk overgebracht. Hoewel er alles aan werd gedaan om het jongetje te redden, overleed hij in de loop van de avond aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Een verkeersdeskundige is aangesteld om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Op het eerste gezicht zou de autobestuurder niet te snel hebben gereden.

Bron: Nieuwsblad. Beeld: iStock