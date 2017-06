Dá's schrikken: kleuter (5) pakte stiekem de auto van zijn vader

Een vader in Enschede kreeg vandaag de schrik van zijn leven. Zijn 5-jarige zoontje ging er namelijk vandoor met zijn auto.

Dit schrijft de Enschedese politie op Facebook.

De kleuter stal papa’s autosleutels, startte het voertuig én begon te rijden. Om na een deuk in een andere auto gemaakt te hebben, al snel weer tot stilstand te komen tegen een boom.

In z’n achteruit

Gelukkig was het ventje ongedeerd en raakte niemand anders gewond. Omstanders grepen snel in door de autosleutels af te pakken. Volgens de politie wilde de kleine joyrider de auto zelfs nog “even in z’n achteruit” zetten, nadat hij tegen de boom was gebotst. Hoe de kleine überhaupt met z’n beentjes bij de pedalen kwam en niet nog meer schade heeft aangericht, is ons een raadsel.

Broer in het buitenland

Het jongetje legde de politie uit dat hij foto’s had gezien van iemand in een auto. Dát kan ik ook, dacht ‘ie. Even goed opletten hoe papa het doet… En gaan met die banaan. Waar hij naartoe probeerde te rijden? “Naar mijn grote broer in het buitenland!”, zou hij geantwoord hebben. “Ik vind het altijd heel leuk daar en heb hem al een tijdje niet meer gezien.”

Boy o boy, wat een geluk dat dit met een sisser is afgelopen. “Nu eerst even 13 jaar wachten, totdat je je rijbewijs hebt en wél mag autorijden”, schrijft de politie afsluitend.

