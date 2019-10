Lief: kleuter bezorgt per fiets overgebleven bloemen bij eenzame ouderen

De 4-jarige kleuter Izis is een prachtige actie gestart om oudere mensen in Nederland van een glimlach te voorzien. Het kleine meisje brengt overgebleven bloemen uit supermarkten op de bakfiets rond, en bezorgt deze bij eenzame ouderen.

Van 1 tot en met 8 oktober is het de Week van de Eenzaamheid. Door het hele land is er dan extra aandacht voor het thema eenzaamheid. De gehele week staat ontmoeting en verbinding centraal.

Bloemen redden

Het idee ontstond toen de kleuter in de supermarkt was en zag dat sommige boeketten van een sticker voorzien waren. Toen ze hoorde dat de bloemen die niet verkocht werden uiteindelijk weggegooid zouden worden, reageerde ze verbaasd. En zo kwam het meisje op het idee om de bloemen te redden en aan eenzame ouderen te geven.

Nieuwe boeketjes

Haar moeder Laurie vertelt: “Die bloemen worden dus echt in de kliko gegooid als ze over de datum en niet verkocht zijn. Ongelofelijk. Thuis verzamelen we alle bloemen, sorteren er de mooiste uit, en maken nieuwe boeketjes. Ik ben zelf vroeger altijd werkzaam geweest in de bloemensector en bloemschikken is voor mij dus geen probleem.”

Mooi gebaar

Ze vervolgt dat de reactie van de eenzame ouderen ontzettend mooi is. “Wat er vervolgens gebeurt, is zo bijzonder. Als zo’n oudere Izis voor de deur ziet staan zijn ze al vertederd en ontroerd. En dan ook nog met een bosje bloemen.. Het menselijke contact is zo waardevol voor hen, dat is ongelofelijk. Zo’n klein gebaar..”

