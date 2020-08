Bijzonder: kleuter (5) redt met speelgoedambulance het leven van z’n moeder

Een bijzonder verhaal uit het Verenigd Koninkrijk: daar redde een 5-jarige kleuter het leven van zijn moeder met behulp van een speelgoedambulance.

Toen zijn moeder onwel werd, wilde het jongetje de hulpdiensten bellen. Hij wist alleen het juiste nummer niet, tot hij een blik wierp op zijn speelgoedauto.

112

Op de speelgoedambulance van het jongetje staat het nummer ‘112’. De 5-jarige Josh besloot dat nummer te bellen. Dit is niet het noodnummer voor het Verenigd Koninkrijk, dat is namelijk 999, maar gelukkig worden de telefoontjes die via 112 binnenkomen wel doorgeschakeld.