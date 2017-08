Bizar: kleuter mag niet naar school vanwege zijn kapsel

De 4-jarige Jabez Oates is niet welkom op zijn nieuwe school. De reden? Zijn kapsel. Het jongetje heeft lange lokken tot over zijn schouders en dat is niet volgens de huisregels van de basisschool.

De moeder van Jabez vertikt het echter om hem naar de kapper te sturen, waar hij overigens nog nooit in zijn leven is geweest. Volgens moeder Jessica hoort het lange haar bij zijn identiteit. Hij zou een slim jongetje zijn met bakken energie, en zijn kapsel past daar volgens Jessica perfect bij.

Gelijkwaardige behandeling

De basisschool ziet dat anders. Kinderen horen, zo is te lezen in de schoolregels, netjes geknipt op school te komen. Het haar van jongetjes mag daarbij niet langer zijn dan de wenkbrauwen, de oren of tot de kraag van het shirt. Meisjes moeten hun haar vast dragen, maar voor jongens is een paardenstaart niet toegestaan. De regels zouden ervoor zorgen dat kinderen gelijkwaardig worden behandeld.

Culturele of religieuze redenen

“Ik kan niet geloven dat kort haar een vereiste is voor mijn kind om een opleiding te krijgen”, zo zegt Jessica tegen het Amerikaanse Fox News. Alleen als er culturele of religieuze redenen zijn, is een ander kapsel op de school toegestaan. Zij moeten dan een brief schrijven naar school, maar daar heeft Jessica naar eigen zeggen nog geen mogelijkheid voor gehad, en dus kan Jabez nog niet naar school.

Verklaring schoolleiding

De schoolleiding is met een verklaring gekomen rondom het statement van de moeder. “Mevrouw Oates heeft het recht haar kind op een school te plaatsen die overeenkomt met haar persoonlijke verwachtingen en standaarden. Als er meer klachten zijn over het huidige beleid, dan is de school bereid om naar de huidige standaarden te kijken.”

Here is BHISD school policy and here is young Jabez Oates. Should he cut his hair or is policy, as his mom contends, “sexist and outdated”? pic.twitter.com/HuQYQwK8kN — Tom Abrahams (@TomAbrahams13) 21 augustus 2017

Bron: Foxnews.com. Beeld: KIJK/Twitter