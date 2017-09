Kleuterjuf plakt als straf handjes van 'lastig kind' aan elkaar vast

Een Belgische kleuterjuf krijgt bakken kritiek over zich heen.

Ze heeft namelijk een vervelende kleuter op een vreemde manier gestraft. Ze plakte de handjes van het kind aan elkaar vast met breed plakband.

Cel

Dit omdat ze het 3-jarige kind ‘te lastig vond’. Wat de kleuter precies deed is niet bekend. Bij een ander kind werd door de leidster een vingertje aan de neus vastgeplakt met plakband, om zo ‘het neuspeuteren af te leren’. Het gaat om twee betrokken kinderverzorgsters van de naschoolse opvang De Nerviër in Antwerpen, die na het voorval met de kleuters een gevangenisstraf van 6 en 8 maanden riskeren. De vrouwen zijn door hun werkgever al ontslagen. Toch vecht 1 van de juffen dit ontslag alsnog aan: ze is het er niet mee eens. Net zoals ze het niet eens is met de gevangenisstraf die haar boven het hoofd hangt.

Geschrokken

De advocaat van de ouders van de 3-jarige kleuter, Ben Crosiers: “Voor de ouders was het een schok toen zij hoorden dat hun kind was vastgeplakt. Vooral ook omdat de verzorgster de feiten blijft ontkennen. Zij doet alsof de kinderen zelf met het plakband gespeeld hebben. De ouders kregen sowieso pas veel later over het voorval te horen. Alsof de directie het eerst in de doofpot wilde stoppen.”

Antwoord

De advocaat van de juffen heeft als weerwoord: “Mijn cliënte wilde het kindje laten voelen dat hij door het neuspeuteren niet met andere kindjes kon spelen. Zij gebruikte enkel een stukje doorzichtig plakband.” In oktober bepaalt de rechter wat er precies met de juffen gebeurt.

Bron: Welingelichte Kringen. Beeld: iStock