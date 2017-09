Schrikken: KLM-vliegtuig raakt stuk van romp kwijt bij opstijgen

Het is altijd een spannend moment wanneer het vliegtuig van de grond komt.

Maar voor passagiers van een KLM-toestel was het best even schrikken, dat opstijgen. De romp van het toestel brak namelijk af. Het gaat om een Boeing 777 die opsteeg vanuit Japan en die onderweg was naar Amsterdam.

Verder met de reis

Niemand is gewond geraakt bij het incident, zo laten de piloten weten. Het onderdeel kwam los op een hoogte van 2,5 kilometer en kwam uiteindelijk op de grond op een rijdende auto terecht. De inzittenden van de auto waren erg verbaasd over wat hen overkwam, maar kwamen gelukkig met de schrik vrij. Het toestel vloog gewoon door naar Amsterdam.

Sorry

Volgens KLM was iedereen gedurende de hele vlucht veilig en konden ze daarom gewoon de vlucht voortzetten. “KLM betreurt dit incident en heeft vanzelfsprekend direct een onderzoek ingesteld”, aldus de luchtvaartmaatschappij.

Bron: RTL Nieuws. Beeld: iStock