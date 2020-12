Kluun deelt hét recept voor een romantische avond in coronatijd

Nu de horeca is gesloten en we veel thuis zitten, is de romantiek soms ver te zoeken. Maar geen paniek, want schrijver Kluun komt met hét recept voor een romantische avond.

We kunnen misschien niet meer naar een restaurant om een hapje te eten, maar in deze tijd kunnen we gelukkig wel bij onze favoriete restaurants bestellen. Zo geniet je van heerlijke gerechten in je eigen huis.

Gebruiksaanwijzing

Raymond van der Klundert bestelde donderdagavond zijn eten bij restaurant Kees en dit zorgde voor een bijzondere én romantische avond.

Tijdens de lockdown heeft Kees zijn hut omgedoopt tot SjeesKees. Op Instagram deelt Kluun het verhaal: “Annemarie, de vrouw van Kees, overhandigde mij twee papieren zakken, waarin twee dampende alu-foliebakjes met kip. ‘Eet je met je lief?’ vroeg ze. Ik knikte. ‘Dan app ik je zo meteen de gebruiksaanwijzing.’ ‘Huh? Maar het is toch al warm?’ ‘Kijk nou maar,’ lachte ze. Thuis opende ik de app.”

Stappenplan voor een beetje romantiek

Op de app verscheen “Het SjeesKees 2.0 Extra Cheesy stappenplan”, ofwel hét recept voor een romantische avond. Briljant! Ennuh, kleine tip: doe er je voordeel mee!

Trek wat leuks aan Zet de playlist SjeesKees op. Ben je in een sexy bui? Dan is Kees Sexy Eten en Romantisch Drinken heel geschikt. Dek de tafel met je mooiste servies en glazen Schenk vast een glaasje wijn in Steek de kaars aan die in dit pakket zit Kijk elkaar liefdevol in de ogen Nóg iets liefdevoller aub! Zeg allebei drie dingen die je leuk vindt aan elkaar, maak bijvoorbeeld de volgende drie zinnen af:Met jou wil ik nog wel een keer in lockdown wat….

Je bent positief getest op schattigheid omdat je…

Een mondkapje is bij jou zo zonde want… Schep voor elkaar op Ga lekker eten Houd de moed erin en let love ryle

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Raymond Van De Klundert (@raykluun)

Bron: Instagram. Beeld: ANP