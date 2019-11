Knap hoor: Nederlandse jongen (9) behaalt in recordtijd bachelordiploma

De 9-jarige Laurent Simons is ontzettend slim. Zo slim dat hij binnenkort in recordtijd zijn bachelordiploma Electrical Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven zal halen.

Hij zal de studie in 1 jaar tijd afronden, terwijl de studie normaal 3 jaar duurt. Hiermee komt hij in het Guinness book of world records.

Indrukwekkend CV

Wonderkind Laurent was 6 jaar toen hij naar de middelbare school ging. 2 jaar later had hij zijn diploma op zak. Om het voor Laurent een beetje uitdagend te houden, begon hij op zijn zevende als onderzoeker een onderzoekstraject aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. In de zomer volgde hij nog wat cursussen voor hoogbegaafde kinderen aan de Standford en Fairfield University in Amerika.

Toekomstplannen

Wat Laurent na zijn afstuderen gaat doen, weet hij nog niet. Maar als hem gevraagd wordt wat één ding is dat hij nog wil bereiken in zijn leven, antwoordt hij: “Levensverlenging. Delen van mensen vervangen door techniek.” En of het wonderkind het leuk vindt dat hij nu zo in de belangstelling staat? Zeker! “Tuurlijk wil ik bekend zijn. Wie wil dat nu niet? Wat een vreemde vraag.”

Bron: Metronieuws. Beeld: iStock