Kijkers hopen massaal dat déze knappe kandidaat dit jaar de Mol is

Vanavond zitten we in massaal spanning: wie is er in WIDM naar huis gestuurd? Is het Robèrt of toch Nikkie?

Het wordt weer een heerlijke aflevering met allerlei spannende spellen. Maar dat is niet de enige reden dat sommige kijkers kijken.

Want veel fans vinden Jamie Trenité een ontzettend leuke kandidaat om naar te kijken. En daarom is hij in de peilingen vrij populair als Mol: iedereen hoopt natuurlijk zo dat hij er tot de laatste aflevering in zit.

Overigens wordt er online een hoop gespeculeerd over wie nou toch de Mol is dit jaar. Hoewel sommige hints best logisch klinken, zijn er ook een heleboel onzinnig en vergezocht. Die worden allemaal verzameld op Facebook en zorgen op hun beurt weer voor lollige reacties. Want eerlijk, deze ‘hint’ over dat Niels de Mol zou zijn, is toch te geinig?

Bron: RTL Boulevard. Beeld: ANP