Iedereen heeft het vandaag over het knappe nichtje van prinses Diana

éOp de bruiloft van Harry en Meghan zijn een heleboel bekende gasten aanwezig, net als veel familieleden. Harry heeft ook de familie van zijn overleden moeder, prinses Diana, uitgenodigd.

En Kitty Spencer is nu hét onderwerp van gesprek, want de vrouw valt op door haar prachtige looks. Ze draagt een prachtige groene creatie van Dolce & Gabbana.

Ze draagt bovendien een zeer bijzonder hoofddeksel. Op de foto’s die van haar rondgaan op social media is bovendien goed te zien dat ze familie is van Diana. Ze lijken zelfs wat op elkaar. De nu 27-jarige Kitty was pas 6 jaar oud toen haar beroemde tante verongelukte.

De hele outfit van Kitty:

Even terugblikken naar de kus van prinses Diana en haar Charles, naast die van William en Kate en Harry en Meghan:

Bron: Glamour. Beeld: ANP