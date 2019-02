Zaterdagavond staat actrice Sarah Chronis (32) in de finale van ‘Wie is de mol?’. Wie haar deze avond ongetwijfeld zal steunen, is natuurlijk haar vriend. En wat een knapperd is dat!

Sarah is nu dik zes jaar samen met haar vriend Kay Greidanus (27). Ze delen samen dezelfde passie, want Kay is ook een acteur. Ze kennen elkaar dan ook van de toneelschool.

Films en series

Kay komt uit een familie van acteurs en regisseurs. Hij is de zoon van acteur en regisseur Aus Greidanus en actrice Martine de Moor. Je kunt Kay onder andere kennen van Meiden van de Herengracht. In deze serie speelt hij samen met zijn grote liefde Sarah. Ook speelde hij in Centraal Medisch Centrum, Flikken Maastricht, Riphagen, Huisvrouwen bestaan niet en Zwaar Verliefd.

Te jong

In een interview met Viva vertelt ze dat het wel even heeft geduurd voordat het iets tussen hen werd. “We speelden allebei hard to get. Hij is vijf jaar jonger, ik vond hem veel te jong. Uiteindelijk heeft hij me overgehaald om een keer met hem uiteten te gaan en dat bleek hartstikke leuk.”

Perfect koppel

“We zijn yin en yang, vullen elkaar volledig aan. Ik ben chaotisch, hij die rustige rots in de branding”, gaat ze verder. “Ik had al een paar relaties gehad, maar dit heb ik nog nooit zo gevoeld.” Het verliefde koppel woont momenteel samen in Amsterdam.

Dit bericht bekijken op Instagram Bankier van het verzet 📽 #premiere #redcarpet #bankiervanhetverzet Een bericht gedeeld door Kay Guido Greidanus (@kaygreidanus) op 7 Mrt 2018 om 7:09 (PST)

Bron: Instagram. Beeld: ANP