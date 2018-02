Allemaal op bijles: knappe wiskundeleraar uit Rotterdam gaat het internet rond

De 28-jarige Robert Ligtvoet geeft wiskundeles in Rotterdam. Na een grap van een vriend kan hij dat niet meer bepaald in alle anonimiteit doen: foto’s van de knappe docent gaan moment heel de wereld rond.

De wiskundeleraar weet niet wat hem overkomt. Nadat een vriend zijn foto’s naar de website Bored Panda stuurde, kreeg hij er in no time 10.000 nieuwe volgers bij op Instagram. Niet zo gek ook, want als je Robert naast de gemiddelde wiskundeleraar zet, valt hij niet bepaald binnen het standaard plaatje.

Modellenwerk

Naast wiskunde heeft de Rotterdammer ook een grote liefde voor reizen. Op surfkamp in Australië werd hij ontdekt door een scout en deed hij een tijdje modellenwerk. Zijn hart gaat echter toch meer uit naar lesgeven. “Je kunt een heel divers leven leiden als docent, dat vind ik het allermooist. Het is niet alleen maar werken, maar ook reizen en tijd aan hobby’s besteden. Doordat ik jong ben, heb ik een goede klik met mijn leerlingen.” Eh ja, wij snappen ook wel waarom. 😉

Bron: AD. Beeld: Instagram.