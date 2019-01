Dít is waarom iedereen het over de knieën van Meghan Markle heeft

Tja, als je zo beroemd en geliefd bent als Meghan Markle, dan wordt er een heleboel over je gezegd in de media. De Britse pers weet het nu wel heel bont te maken.

Want mensen raken plotseling niet uitgepraat over de knieën van de hertogin van Sussex. En dat heeft een vrij aparte reden.

Goed kijken

Zo zeggen mensen namelijk dat ze in de knieën van Meghan het gezicht van prinses Charlotte kunnen zien, het dochtertje van prins William en zijn vrouw Kate Middleton. Het gaat met name om de linkerknie van de zwangere Meghan. Zo schrijven verschillende media: ‘Als je het eenmaal ziet, dan kun je niet anders dan de vergelijking te zien’. Een beetje te ver gezocht, of zie jij ook een enkele overeenkomst tussen Meghans knie en haar nichtje Charlotte?

Princess Charlotte ‘spotted’ in Meghan Markle’s knee https://t.co/ZLEYCeWWlo pic.twitter.com/LUqAmm9ppi — ABC13 Houston (@abc13houston) 17 januari 2019

Bron: The Sun. Beeld: ANP