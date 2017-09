KNMI geeft code geel voor stormachtig herfstweer vanavond

Woon je in Noord-Holland? Waai vanavond dan niet uit je hemd.

Overdag schijnt de zon grotendeels nog, maar het KNMI waarschuwt met code geel voor stormachtig weer en zware windstoten in het Noordwestelijke kustgebied.

90 kilometer per uur

In Noord-Holland voorspelt het KNMI windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Ook op de Wadden en rond het IJsselmeer komen vanavond en vannacht zulke zware windstoten voor. Tijdens buien kan de wind aan zee zelfs pieken met 95 kilometer per uur. Oppassen geblazen op de weg.

Onweer

De wind neemt in de loop van de nacht af. Maar ook maandag blijft het nog hard waaien en is er kans op een klap onweer. Warmer dan 17 graden wordt het niet, en de wind maakt het er alleen maar koeler op.

Echt herfstweer

De herfst lijkt ook aan de weerberichten te zien echt te zijn aangebroken. Het heeft de afgelopen dagen veel geregend. In Flevoland en rondom Schiphol is bijna 50 millimeter regen gevallen. Dat is veel, want normaal valt er in de hele maand september zo’n 78 millimeter. De komende dagen voorspelt Weer Online net zulk herfstachtig weer, met temperaturen rond de 16 graden.

Bron: Weer Online, KNMI, RTL Nieuws. Beeld: iStock