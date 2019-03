Waar blijft de lente? KNMI geeft code oranje af voor deel van het land

Over een kleine twee weken zeggen we de winter officieel vaarwel, maar op dit moment lijkt de lente nog héél erg ver weg. Het KNMI geeft zondagochtend dan ook code oranje af voor een groot deel van Nederland.

Zware windstoten

In het zuiden van het land heb je kans op zeer zware windstoten van ruim 100 kilometer per uur. Langs de zuidwestkust kunnen die windstoten zelfs de 120 kilometer per uur aantikken. Voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg geldt dan ook code oranje.

Afgelast

Pech voor alle hardlopers die vandaag mee zouden doen aan de City Pier City Loop in Den Haag. De wedstrijd is vanwege de onstuimige weersomstandigheden afgelast. De organisatie vindt het niet verantwoord om de ruim 41.000 lopers van start te laten gaan in dit weer.

Opletten geblazen

Ook waarschuwt het KNMI automobilisten goed op te letten op de weg. Er is een groter risico op omvallende bomen en losse takken. Watersporters wordt met klem afgeraden het water op te gaan.

Bron: KNMI. Beeld: iStock