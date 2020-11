Werk je niet vanuit huis, of moet je voor een andere reden de deur uit in de ochtend? Pas dan op, want er wordt gewaarschuwd voor extreem gladde wegen. Code oranje is dan ook van kracht, meldt KNMI maandagochtend.

Vooral op viaducten en bruggen kan het erg glad zijn.

December is nog niet eens begonnen, en toch lijkt het winterweer Nederland ineens bereikt te hebben. De temperatuur daalde zondag tot rond het vriespunt, en de kans is dan ook groot dat je vanmorgen de autoruit moet krabben. Die kraakheldere, koude en zonnige dagen zijn prachtig, maar maandag zorgt het helaas wel voor een minder leuke bijkomstigheid: gevaarlijk gladde wegen.

Gladde wegen

“Met uitzondering van Zeeland en de Wadden is er kans op lokale gladheid door bevriezing of aanvriezing van vocht, vooral op bruggen en viaducten. In de loop van de ochtend verdwijnt de gladheid, eerst in het westen, het laatst in het oosten”, waarschuwt het KNMI.

Korte duur

Toch betekent dit niet dat we de komende periode kunnen rekenen op schaatsen op natuurijs, want het winterweer is maar van korte duur. Maandag begint met lichte motregen, en in de middag en avond trekt een actiever regengebied van noordwest naar zuidoost over het land. Vriezen doet het ook niet meer, al wordt de maximumtemperatuur van vijf graden pas aan het eind van de dag bereikt. Dinsdag wordt het weer een stuk warmer meldt Weeronline, dan kan het acht tot tien graden worden.

Verwachting vandaag en morgen: Toenemende bewolking en van het westen uit perioden met #regen,vooral later op de dag. Dinsdag enkele buien. https://t.co/5HNtg7giG3 pic.twitter.com/6TPzKcc21a — KNMI (@KNMI) November 30, 2020

Moet je de autoruit krabben, maar heb je geen tijd? Met deze truc is je auto zó rijklaar!

De beste berichten van Libelle in je mailbox ontvangen? Meld je nu aan voor de nieuwsbrief!

Bron: KNMI, Lindanieuws. Beeld: iStock