Code geel in grote delen van 't land: mist en gladheid

Verkeer in het noorden en oosten van het land kan tijdens de ochtendspits te maken krijgen met dichte mist.

Daarvoor waarschuwen het KNMI en Weerplaza. De mist kan opvriezen en daarom kan het ook glad worden op de weg. Vooral in Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel en delen van Gelderland is het uitkijken voor wie nog de weg op moet. In de rest van het land worden geen problemen verwacht. Na de ochtendspits zal de mist langzaam oplossen, zo is de verwachting.

Code geel

Voor die provincies heeft het KNMI code geel afgekondigd, dat betekent dat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer. Het weerbureau raadt aan om ‘alert’ te zijn, wanneer code geel van kracht is, vooral wanneer je onderweg bent.

