KNMI: zware onweersbuien op komst

We zijn het inmiddels wel een beetje gewend: na een paar dagen warm weer in ons kikkerlandje blijft een stevige onweersbui vaak niet uit. Het KNMI waarschuwt dat het vanmiddag flink los kan gaan.

De dag begint zonnig met hier en daar wat sluierbewolking, maar vanmiddag ontstaan er vooral in het zuiden en oosten van het land lokale zware onweersbuien. Er is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel regen, waardoor de kans op wateroverlast groot is.

Minder warm

Halverwege de avond nemen de (onweers)buien af. Komende nacht komt vooral in het (noord)westen nog een enkele onweersbui voor. De komende dagen wordt het – wellicht door deze onweersbui – een paar graden minder warm, al blijft de kans op onweer nog altijd groot.

Bron: KNMI, Weeronline. Beeld: iStock