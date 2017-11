Zó ziet Knofje er nu (16 jaar later) uit

In 2001 veroverde Knofje vele kinderharten in de gelijknamige serie. Met haar moeder (gespeeld door Yvon Jaspers) en haar oma (de inmiddels overleden Kitty Courbois) beleefde de roodharige kleuter allemaal avonturen in en rond het huis.

De hoofdrol werd gespeeld door Sterre Herstel. De actrice moest destijds, als 4-jarige, haar haren oranje verven voor de rol van Knofje. Op het schoolplein keken ze haar toen gek aan, maar Sterre zelf vond het juist wel stoer.

21 jaar

Na Knofje speelde Sterre in nog een paar films en series, maar toen ze 12 was, had ze er genoeg van en hing haar acteercarrière aan de wilgen. Inmiddels is ze 21 jaar en studeert culturele antropologie in Amsterdam. Kleine meisjes worden groot, maar wij zeggen: geen spat veranderd.

De leukste artikelen van Libelle ontvangen in je mailbox? Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Bron: Show.nl. Beeld: Facebook