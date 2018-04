De 20-jarige Samantha Holmes zat nietsvermoedend te studeren toen haar vader haar kamer binnenliep. “Sluit je ogen en open je handen”, zei hij.

Haar vader Pat Holmes legde haar oude knuffel in haar handen. Het meisje had de knuffel – een schildpadje – aan haar vader gegeven toen ze twee jaar oud was. “Je hebt hem nog steeds”, reageerde ze vol ongeloof. Pat had het speeltje 18 jaar lang meegenomen naar zijn werk, voor de momenten waarop hij zijn dochter zou missen.

Werktas

“Ik gaf mijn vader de schildpad zodat hij hem mee kon nemen in zijn werktas en hij het vast kon houden op de momenten dat hij me miste. 18 jaar later vertelt mijn vader dat hij de schildpad nog steeds iedere dag meeneemt”, vertelt Samantha. Zelfs op zakenreizen!

Pat geeft toe dat hij de knuffel op werk zelden uit z’n tas haalde, maar dat hij er wel altijd voor zorgde dat hij het schildpadje in de buurt had. Alleen al de aanwezigheid van het schildpadje stelde hem gerust en deed hem denken aan zijn inmiddels 20-jarige dochter en 22-jarige zoon.

Toch een beetje bij me

“Toen ze me de knuffel gaf, zei ze dat ik hem kon pakken als ik me alleen voelde. Ik vind het niet leuk om bij de kinderen weg te zijn, dus ik heb het graag bij me. Zo voelt het alsof ze toch een beetje bij me zijn.”

Pat is overigens gewoon van plan de traditie voort te zetten. “Je hoort veel mensen die geen warme band hebben met hun vader of niet echt met hun vader kunnen praten. Ik ben heel dankbaar dat wij zo close zijn”, aldus Samantha. Awww.

Joe Willie & Robbie Sue offer up a Feel Good Story every weekday at 7:20. Dad was given this stuffed animal animal 18… https://t.co/AFjRbkAVNY — 104.1 (@1041thewave) April 5, 2018

Bron: The Independent. Beeld: Twitter