'KNVB en Ajax wisten al jaren van een hartafwijking Nouri'

De KNVB en Ajax wisten al sinds 2014 dat voetballer Abdelhak Nouri een hartafwijking had. De aandoening werd tijdens een standaardcontrole ontdekt en als ongevaarlijk beoordeeld, zo meldt het NRC.

De familie van Nouri is geschokt en zegt via een woordvoerder tegen de krant van niets te hebben geweten. “Als de familie eerder kennis zou hebben gehad van een hartafwijking hadden zij aangedrongen op diepgravend vervolgonderzoek en regelmatig terugkerende tests om te beoordelen wat de aard en risico’s van een dergelijke afwijking zijn.”

Meer helderheid

De familie van Nouri heeft inmiddels de bekende letselschadeadvocaat John Beer ingeschakeld, omdat Ajax geen helderheid wil verschaffen over wat de jonge voetballer op 8 juli tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremer precies is overkomen. Beer heeft onderzoek gedaan en presenteert binnenkort de conclusies, die hij ‘opvallend’ noemt.

Medische begeleiding

“Het is onduidelijk wat er nu precies gebeurd is, en men wil die duidelijkheid heel graag”, zegt Beer. “De familie wil feitelijk weten hoe de medische begeleiding is geweest die Nouri bij Ajax heeft gehad en wat er nou precies op dat veld is gebeurd.”

”Geschokt”

Volgens Beer is de familie “geschokt” door naar wat er naar boven is gekomen. “En heeft daar veel vragen over. Die vragen zullen, in overleg met Ajax, ook beantwoord moeten worden.” Of er een direct verband is tussen de hartafwijking bij de voetballer en de hartstilstand die Nouri in Oostenrijk trof, is niet duidelijk. Nouri verkeert nu nog steeds in een zeer lage staat van bewustzijn.

Bron: NOS. Beeld: ANP