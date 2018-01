KNVB: Nouri wél geïnformeerd over hartafwijking

Volgens de KNVB is Abdelhak Nouri in 2014 en 2016 wel geïnformeerd over de medische uitslagen van de testen die bij hem zijn gedaan. Omdat Nouri toen ouder was dan zestien jaar, zijn de uitslagen niet met zijn ouders gedeeld.

Dat zegt een woordvoerder van de bond tegen RTL Nieuws.

Familie niet op de hoogte

Uit een onderzoek van NRC werd gisteravond duidelijk dat de KNVB al jaren wist dat Nouri een hartafwijking had. Zijn familie was hier echter niet van op de hoogte, en is er verder van overtuigd dat ook Nouri zelf ook geen weet had van deze afwijking.

Ouder dan zestien

Volgens de KNVB is dit niet waar. ‘’We hebben Nouri mondeling en schriftelijk over de uitslag op de hoogte gebracht én zijn club Ajax ook’’, zegt de woordvoerder van de bond. De KNVB heeft de ouders van de voetballer destijds niet ingelicht. “Aangezien Nouri toen ouder was dan zestien jaar, is alleen het informeren van de voetballer zelf voldoende geweest.”

Second opinion

De familie van Nouri heeft geschokt gereageerd op de bevindingen van de NRC. ‘’Zou de familie eerder kennis hebben gehad van een hartafwijking, had zij direct aangedrongen op diepgravend vervolgonderzoek, een second opinion en regelmatig terugkerende test, om zodoende vervolgens te kunnen beoordelen wat de aard en risico’s van een dergelijke afwijking in combinatie met intensieve sportbeoefening zijn’, schrijft de woordvoerder van de familie in een verklaring.”

Bron: RTL Nieuws. Beeld: ANP